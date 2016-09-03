В следственном комитете по Ивановской области поделились деталями задержания женщины, которая подозревается в убийстве двухлетней девочки в Иваново. Как рассказал РИА Новостям собеседник из управления, правоохранительные органы ожидали, что обвиняемая вернётся домой с похищенным ребёнком, но всё произошло иначе.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники следственного управления и оперативных служб прибыли по месту жительства отца ребенка и дожидались там возвращения подозреваемой. Сначала думали, что она ребенка просто принесет к себе домой, но она пришла без ребенка", — сообщили в управлении.

Женщина отвергает все обвинения и заявляет, что не имеет никакого отношения к смерти двухлетней девочки. В СК также выяснили, что подозреваемая сама является матерью двоих детей. Так что теперь экспертам предстоит выяснить не только её вменяемость, но и то, как она относилась к собственным детям.

Напомним, что 2 сентября одна из родственниц двухлетней девочки оставил ребёнка в коляске возле подъезда, а сама отошла на некоторое время. Когда она вернулась, то коляски с малышкой уже не было. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, волонтёры и правоохранительные органы начали разыскивать девочку. К вечеру того же дня мёртвое тело ребёнка было найдено в речной акватории в городском парке "Харинка".

Позже следователям с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность женщины, забравшей девочку. В ходе расследования выяснилось, что убитая — внебрачный ребенок мужа подозреваемой, и преступление она совершила, как полагают следователи, на почве ревности.