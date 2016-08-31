Один из пользователей Reddit на прошлой неделе рассказал, что он гулял в горах Швейцарии и в какой-то момент понял, что заблудился. Найти дорогу к хостелу ему помог местный кот. Другие пользователи узнали животное на снимке и рассказали об эпизодах своих встреч с четвероногим спасателем, подтвердив правоту своих слов снимками.

— Я искал по карте, как вернуться в хостел, и единственный официальный путь вниз пролегал по дороге, которая в то время была перекрыта, — написал пользователь.

По его словам, вскоре появился кот повёл его в долину, постоянно оглядываясь назад, чтобы заблудившийся путешественник следовал за ним. Когда человек увидел у подножия горы дорогу к своему хостелу, кот пошёл по своим делам.

Другие пользователи сразу отреагировали на сообщение и начали рассказывать истории своих встреч с местным пушистым спасателем в этой же местности.

По опубликованным снимкам можно убедиться в том, что на них одно и то же животное, которое теперь стало знаменитостью за верную службу и приятную наружность.