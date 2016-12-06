Ребенок впал в кому на уроке физкультуры в одной из школ Петербурга. Несчастный случай произошел 5 декабря около двух часов дня.

Школьник, впавший в кому, учился в 9 классе школы № 34 Невского района, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщают СМИ, мальчик потерял сознание, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали состояние клинической смерти. 15-летнего ученика госпитализировали в детскую больницу Рауфхуса.

В школе № 34 директор не смогла прокомментировать Metro данную ситуацию и бросила трубку.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Петербургу, утром 6 декабря мальчик, не выходя из комы, умер.

В настоящее время следком Петербурга проводит проверку.

Напомним, еще один несчастный случай произошел с подростком при выполнении физических упражнений. Однако тогда, 29 ноября, 16-летний парень находился на отдыхе в торгово-развлекательном комплексе. Выполняя упражнения на скалодроме, школьник вдруг сорвался вниз и упал. Результатом стал перелом позвоночника и ноги. Тогда администрация аттракциона назвала случившееся "несчастным случаем" без видимых на то причин.

Однако следственный комитет Петербурга выдвинул свою версию - "оказываемая услуга не отвечала требованиям безопасности". Было возбуждено уголовное дело.