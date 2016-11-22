Историей с подроcтком, пострадавшим на скалодроме, заинтересовался Следственный комитет Петербурга.

Напомним, 20 ноября около 16 часов школьник упал со скалодрома с высоты шести-семи метров. 16-летнего ученика лицея забрала скорая, его госпитализировали c повреждениями различной тяжести.

Несчастный случай произошел в Приморском районе, на территории ТРЦ "Питерлэнд", на аттракционах арендатора - веревочного парка "Высотный город".

Позднее в совместном официальном пресс-релизе "Питерлэнда" и "Высотного города" сообщалось, что все оборудование находится в исправном состоянии и это был "несчастный случай". Что понимается под "несчастным случаем" без видимых на то причин, в письме не уточнялось. Кроме того, администрация парка сообщила, что пострадавший подросток получит компенсацию.

А вот следственный комитет Петербурга с версией о несчастном случае не согласился.

- Следствие полагает, что неустановленными лицами из числа сотрудников организации, предоставляющей услуги на вышеуказанном аттракционе, несовершеннолетнему оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - пояснили в Следственном комитете по Петербургу.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль руководством Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.