Погоня со стрельбой случилась в Петербурге ночью 19 декабря. По данным ГУВД, внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ, который грубо нарушал правила дорожного движения. Все случилось около полуночи на пересечении пр.Непокоренных и улицы Бутлерова.

- Водитель на требования сотрудников полиции остановиться не отреагировал, а попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд ГИБДД тут же бросился в погоню за машиной. Пытаясь остановить нарушителя, полицейские начали стрелять из табельного оружия.

- Около 00.30 у дома №1 по Колтушскому шоссе полицейский из табельного оружия произвел один предупредительный выстрел в воздух, - уточнили в ГУВД.

ВАЗ остановился, водитель выбежал из салона и скрылся в лесополосе, оставив в салоне двух пассажиров.

- Сейчас преступника разыскивают, пострадавших в результате стрельбы нет. Выясняются все обстоятельства происшествия, - уточнили в Главке.

Видео погони за ВАЗ уже появилось в Сети - в момент, когда погоня проходила по улице Коммуны и проспекту Косыгина. Посмотреть можно ЗДЕСЬ.

- "Ниву" люблю и уважаю. Но на ней убегать?! Это смех. По трассе ребята попали, на ней только от мопедов удирать, - комментируют видео погони блогеры.

Подробности случившегося рассказывают и те, кто видел развязку погони.

"Развязка произошла на переезде в Заневке, у Водоканала. "Нива" на путях, народ, кто-то лежит в канаве... ДПС на месте, по обе стороны переезда неестественно припаркованы были 4 авто, много людей, скорая," - сообщают в соцсетях очевидцы.