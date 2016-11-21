Фильм Оливера Стоуна "Украина в огне" не успел ещё выйти, а уже приковал к себе внимание людей и даже вызвал жаркие споры. В Сети появилась петиция, в которой требуется запретить любой возможный доступ к просмотру документальной кинокартины.

Отметим, что работа Оливера Стоуна "Украина в огне" будет показана по телеканалу Рен ТВ 21 ноября. Посмотреть по телевизору фильм украинцам нельзя, так как на Украине уже действует запрет на вещание российских каналов, тем не менее ряд провайдеров продолжают их ретрансляцию в Интернете. Именно эта ситуация и вызвала гнев автора петиции.

"Показом фильма Стоуна правительство России намеревается спровоцировать массовые волнения в Украине. Ведь не секрет, что, несмотря на запрет вещания российских телеканалов, некоторые провайдеры (особенно в АРК, Донецкой и Луганской областях) все равно продолжают их ретрансляцию. Кроме того, официальный сайт и записи программ телеканала «Рен ТВ», по которому будет показана данная теле-ахинея, доступен для любого украинца через интернет. Так вот, мы требуем от властей предпринять все меры, чтобы данный канал навсегда исчез с украинских экранов", – говорится в петиции.

Также инициатор сбора подписей по запрету фильма отмечает, что очень скоро россияне будут ездит на Украину на заработки, потому что страна приблизится по всем параметрам к европейским стандартам.

"Когда мы победим, Украина сделает огромный шаг на пути к развитию, наша страна попадет в список развитых стран, а наши города по уровню жизни приблизятся к европейским. Вы снова будете ездить к нам в гости, но более того – еще и на заработки (за европейскими зарплатами)", - написал он.

Оливер Стоун "Украина в огне"

Напомним, что картина трехкратного обладателя "Оскара" рассказывает о роли спецслужб США в организации свержения правительства Януковича и начале массовых беспорядков, приведших к хаосу в стране. В кинокартине рассказываются все подробности интриг и закулисных войн олигархов и иностранных сил, которые привели к тому, что сейчас Украина в столь бедственном положении.