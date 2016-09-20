В Интернете набирают оборот дискуссии по поводу необычного лота, выставленного на одном из новозеландских онлайн-аукционов, люди активно обсуждают сумочку, сделанную из настоящей кошки. Внешне предмет женского гардероба выглядит очень натуралистично: аксессуар сделан из шерсти и сбоку к нему прикреплена реальная голова животного. Надо сразу отметить, что и название лота звучит весьма неоднозначно "Сумочка из настоящей гламурной кошечки".

В связи с данным фактом в социальных сетях и на сайте аукциона разгорелись дискуссии. Хотя продавщица заранее заявила, что в ходе создания её работы не было убито ни одного животного, а кошка умерла естественной смертью под колёсами автомобиля. Многие не поверили ей и заявили, что она сама убила бедное создание. Другие же, кто поверил в естественность смерти, просто написали, что подобного рода вещи аморальны.

-Это неправильно, с точки зрения морали, - пишет одна из участниц платформы для аукционов.

-С точки зрения чьей морали? Вашей? С моей точки зрения это вполне нормально, - ответчает создательница сумки.

Однако у заявительницы лота есть и сторонники, которым её работа пришлась по нраву и которые отметили, что нет особой разницы между сумкой, сделанной из кошки и созданной с помощью шерсти или кожи любого другого животного.

К тому же ничего необычного, с точки зрения продавщицы, в такседермии нет.

-В древним Египте люди часто мумифицировали домашних животных и особенно кошек, а потом хоронили вместе с людьми. Так что ничего экстраординарного в моём творении нет, - пишет она.

Стоит добавить, что некоторых заинтересовали отдельные аспекты работы автора. В частности, у неё спросили, есть ли анус у этой сумки, а один человек и вовсе попросил сделать себе такой же аксессуар из его собственной кожи после смерти. На это продавщица заявила, что ануса у сумки нет, а сумочку из человеческой кожи она сделает бесплатно, при условии предоставления материала и доказательств естественной смерти донора "ткани".

Отметим, что стартовая цена необычного предмета гардероба начинается с 1,4 тыс. долларов и более 800 человек уже добавили страницу с лотом к себе в избранное.