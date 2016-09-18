Телеканал "112 Украина" выложил в Интернет видеозапись, на которой отчётливо видно то, как националист избивает россиянина, пришедшего к посольству РФ, чтобы проголосовать на выборах в Государственную думу России. Мужчина не мог никак ответить нападавшему и радикал не останавливался даже тогда, когда его жертва падала на землю.

Судя по записи, всё началось с того, что россиянин вступил с депутатом Киевсовета от националистической партии "Свобода" Игорем Мирошниченко в словесную перепалку. Оттеснив гражданина РФ от входа в посольство, соратник Мирошниченко и начал его бить.

При этом на кадрах видно, как полицейские и военные, окружив здание посольства, спокойно наблюдают за происходящим и решают вмешаться лишь в тот момент, когда радикал начинает бить россиянина ногами по голове.