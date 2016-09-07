Самый длинный джем-сейшн будет организован на базе культурного пространства «Петербургский арсенал». Фестиваль начнётся в 14:00 и завершится в 22:00.

Уже третий год подряд поклонников джаза под открытым небом собирает The Hat Group (бары The Hat, Apotheke, Fiddler’s Green SPB L.B.)

В этот раз для гостей джазового open-air они запланировали насыщенную культурную программу.

На сцену 10 сентября поднимутся Durk Hijma, Ties Laaraker, Caspar van Wijk, Gideon Tazelaar и лучшие джазмены города на Неве. Хэдлайнерами фестиваля станет группа Billy’s Band.

Кроме пищи духовной для гостей «Большого Джема» будет открыт фудкорт с выездными версиями популярных петербургских заведений и дизайнерский арт-маркет. Для посетителей с детьми предусмотрены специальные мастер-классы и игровые зоны.

Где: Культурное пространство «Петровский арсенал» (Сестрорецк, улица Воскова, 2).

Когда: 10 сентября (суббота) с 14:00 до 22:00

Вход свободный