В ночь на 18 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам подписчиков паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", на пересечении Пискарёвского проспекта и Бестужевской улицы столкнулись "БМВ" и "Гелендваген". Внедорожник перевернулся на бок.

По информации свидетелей, пассажирке "БМВ" в автомобиле зажало ноги. Выбраться девушке помогли спасатели. Пострадавшая была отправлена в больницу.

Кроме того, в ДТП на Пискарёвском проспекте пострадали ещё два человека.

По предварительной информации, один из участников ДТП ехал на красный.

Обстоятельства ДТП с участием "БМВ" и "Гелендвагена" 18 декабря устанавливаются.