Восемь вагонов с зерном рухнули в пятницу, 9 сентября, с железнодорожного моста в реку Березовка рядом со станцией Жерновка в Петровском районе Саратовской области. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошёл примерно в 16:45. Мост обрушился во время прохождения товарного поезда, в котором было 16 вагонов.

Пострадавших и погибших, к счастью, не оказалось. Данный участок дороги, по заявлениям властей, однопутный, неэлектрифицированный. Движение пассажирских поездов на нем не осуществляется.

На месте в настоящее время работают спасатели и ремонтная бригада РЖД.

Другие товарные составы после опрокидывания вагонов направлены по объездным путям.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев взял ситуацию под свой контроль и дал поручение зампреду правительства области Александру Буренину разобраться в случившемся и как можно скорее ликвидировать ЧП, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.