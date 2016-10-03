Во второй раз подряд в Рыбацком произошёл прорыв трубы на Караваевской улице. Буквально накануне, в пятницу 30 сентября, ранним утром там бил фонтан горячей воды у дома №40. Прорыв был ликвидирован в 18.30. А спустя два дня - поздним вечером в воскресенье, происходит прорыв в 20 метрах от предыдущего. Фото поделились очевидцы в соцсети.

В Рыбацком в Петербурге ночью был фонтан горячей воды (фото)

Информацию о коммунальной аварии Metro уточнили в пресс-службе "Теплосети".

- Да, это та же самая изношенная труба, - подтвердили Metro в пресс-службе предприятия. - Дефект на трубопроводе диаметром 500 мм был обнаружен аварийной бригадой в 20 метрах от пятничного прорыва. Сообщение о коммунальной аварии поступило 2 октября в 23.30. В полночь была произведена локализация. Завершение ремонтных работ намечено на 3 октября на 22.00.

Количество зданий, которые оказались в зоне коммунальной аварии, и, возможно, остались без тепла, уточняется.