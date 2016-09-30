В Невском районе Петербурга, недалеко от станции метро "Рыбацкое", ранним утром 30 сентября бил фонтан горячей воды. Фото очевидцы выложили в соцсеть в 04.35 в пятницу.

- На Караваевской, 40 прорвало трубопровод с горячей водой, - подписали фото свидетели коммунальной аварии.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе "Теплосети".

- В 04.20 при объезде объектов был обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 500 мм на Караваевской улице, - уточнили Metro в пресс-службе предприятия в 11.30. - В настоящее время выясняется, есть ли отключения абонентов. Ремонтные работы планируется завершить до 18.00 пятницы, 30 сентября".

В результате коммунальной аварии пострадавших нет.