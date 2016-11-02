В Ростове умер клоун Олег Попов

Известный клоун Олег Попов умер на 87-м году жизни, когда находился на гастролях в Ростове, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного.

"В Ростове умер Олег Попов, он находился там на гастролях. Я связался с его продюсером, жена говорить не в состоянии. Я сказал, что готов обеспечить всевозможную помощь, и организовать прощание в Большом московском цирке", — сказал он.

Причина смерти Олега Попова

Причина смерти Олега Попова пока остаётся неизвестной. Отметим, что артист жил и работал последние 25 лет в немецком Эглофштайне, там он осел после того, как покинул Россию. Все эти годы он выступал в Германии под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс". На родине его не было очень долго, но в прошлом году он приехал в Россию с выступлениями, в частности, 30 июня 2015 года он показал шоу на арене цирка в Сочи в рамках Международной профессиональной цирковой премии "Мастер".

Умер клоун Олег Попов: биография

Изначально Попов не планировал связывать свою жизнь со сценой, в 1943 году он стал обучаться профессии слесаря. Однако уже в 1944 году он проникся цирковой атмосферой, когда занимался в кружке акробатики и познакомился со студентами циркового училища. С этого и началось его становление в качестве артиста. Всё в том же 1944 году Олег Попов поступил в Государственное училище циркового искусства, окончив которое в 1950 году, он получил специальность "эксцентрик на проволоке".

С образом клоуна он познакомился в 1951 году, а окончательно утвердился в этом амплуа в Молодёжном цирковом коллективе под руководством знаменитого клоуна Карандаша (1951—1953). Так появился его знаменитый "Солнечный клоун". В этом апмплуа он демонстрировал не только забавные номера, но и незаурядные способности в акробатике и жонглировании.

Массовому зрителю в СССР он стал известен благодаря своим выступлениям в детской телепередаче "Будильник". Олег Попов также часто снимался в кино. На Западе он приобрёл популярность после первых же гастролей советского цирка.