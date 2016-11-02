реклама
Обновлено : Сегодня 00:54
- Опубликовано : Сегодня 00:24

В Ростове умер клоун Олег Попов

  • Данила Белов

Известный артист скончался на 87-м году жизни

реклама

Известный клоун Олег Попов умер на 87-м году жизни, когда находился на гастролях в Ростове, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного.   

"В Ростове умер Олег Попов, он находился там на гастролях. Я связался с его продюсером, жена говорить не в состоянии. Я сказал, что готов обеспечить всевозможную помощь, и организовать прощание в Большом московском цирке", — сказал он.

Причина смерти Олега Попова

Причина смерти Олега Попова пока остаётся неизвестной. Отметим, что артист жил и работал последние 25 лет в немецком Эглофштайне, там он осел после того, как покинул Россию. Все эти годы он выступал в Германии под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс". На родине его не было очень долго, но в прошлом году он приехал в Россию с выступлениями, в частности, 30 июня 2015 года он показал шоу на арене цирка в Сочи в рамках Международной профессиональной цирковой премии "Мастер".

Умер клоун Олег Попов: биография

Изначально Попов не планировал связывать свою жизнь со сценой, в 1943 году он стал обучаться профессии слесаря. Однако уже в 1944 году он проникся цирковой атмосферой, когда занимался в кружке акробатики и познакомился со студентами циркового училища. С этого и началось его становление в качестве артиста. Всё в том же 1944 году Олег Попов поступил в Государственное училище циркового искусства, окончив которое в 1950 году, он получил специальность "эксцентрик на проволоке".

С образом клоуна он познакомился в 1951 году, а окончательно утвердился в этом амплуа в Молодёжном цирковом коллективе под руководством знаменитого клоуна Карандаша (1951—1953). Так появился его знаменитый "Солнечный клоун". В этом апмплуа он демонстрировал не только забавные номера, но и незаурядные способности в акробатике и жонглировании.

Массовому зрителю в СССР он стал известен благодаря своим выступлениям в детской телепередаче "Будильник". Олег Попов также часто снимался в кино. На Западе он приобрёл популярность после первых же гастролей советского цирка.

 

 

Олег Попов: семья

Первая жена с 1950 года — Александра Ильинична (1932—1990), скрипачка, затем артистка цирка, умерла от рака. В 1991 году он женился на немецкой артистке цирка Габриэле Лернер. Дочь от первого брака — Ольга (цирковая танцовщица на проволоке) выступала вместе с отцом, однако, создав семью, бросила цирк, живёт недалеко от Франкфурта-на-Майне. У "Солнечного клоуна" есть внук Евгений, внучка Вера и правнук Максимилиан. Смерть Олега Попова стала ударом для семьи, несмотря на его преклонный возраст.

Самое популярное

Беременная Ксения Собчак занимается йогой9Фото

Собчак на последнем месяце беременности показала стойку на руках
СМИ: Олег Винник в день годовщины гибели своей семьи пошел в ресторан вместе с Катей Жужей17Фото

СМИ: Олег Винник в день годовщины гибели своей семьи пошел в ресторан вместе с Катей Жужей

Олега Винник и Катя Жужа в день годовщины авиакатастрофы пошли в ресторан покурить кальян
В нескольких квартирах Петербурга нашли мертвых младенцев4Фото

В нескольких квартирах Петербурга нашли мертвых младенцев

В квартире на улице Антонова-Овсеенко, 23/1 уроженка Узбекистана родила двоих недоношенных детей. Во время преждевременных родов они погибли. По сообщению медиков, это была 25 неделя беременности. Вечером 31 октября тела новорожденных мальчиков доставили в 18 роддом. Вслед за этим туда доставили и мать - 28-летнюю женщину. Первого ноября медики обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Еще одна смерть младенца - на Смоленской набережной. В квартире 2 ноября около...
Проезд в метро Петербурга повысят до 45 рублей 3Фото

Проезд в метро Петербурга повысят до 45 рублей

Губернатор Георгий Полтавченко озвучил стоимость разовой поездки в метро Петербурга и наземном общественном транспорте в 2017 году. По его словам, повышение платы за проезд было необходимо, но при этом проездные подорожают не сильно. В метро Петербурга в 2017 году разовая поездка будет стоить 45 рублей, сообщил Полтавченко, разовая оплата проезда в наземном транспорте составит 40 рублей. Георгий Полтавченко напомнил, что год назад город отказался от перехода на экономически обоснованный разовый...
Из-за смертельного ДТП на КАД в Петербурге образовалась огромная пробка7Фото

Из-за смертельного ДТП на КАД в Петербурге образовалась огромная пробка

Смертельное ДТП на КАД в Петербурге произошло 2 ноября. По предварительным данным, на КАД, у съезда на Таллинское шоссе, автомобиль "Мерседес" столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель "Мерседеса" скончался. О происшествии сообщили свидетели в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". - Ехал по внешней стороне КАД, по крайней левой полосе. На секунду взглянул на рабочих (дорожников) в оранжевых жилетках. КамАЗ с грузом стоял. Я как раз поравнялся с ними. И в эту секунду в КамАЗ въехала...
Ноябрь 2016 года станет самым холодным за последние 8-10 лет 7Фото

Синоптики: ноябрь-2016 в Петербурге cтанет самым холодным за последние восемь лет
Петербург встал в 10-балльных пробках

Петербург встал в 10-балльных пробках

Вечером 2 ноября Петербург встал в 10-балльных пробках. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки". Судя по всему, сложная обстановка на дорогах обусловлена в первую очередь увеличившимся количеством ДТП. На внутреннем кольце КАД на участке от Дачного проспекта до Таллинского шоссе движение было остановлено из-за смертельного ДТП. На Садовой и на Невском автомобили двигались со скоростью, не превышающей 3 км. Дорожные заторы на Витебском проспекте и проспекте Обуховской Обороны. Пробки на...
Хайди Клум третья слева38Фото

Звёзды обнажились на Хэллоуин-вечеринке у Хайди Клум

В 17 раз прошла ежегодная Хэллоуин-вечеринка у Хайди Клум. На праздник чудовищ и страшилищ в ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно к знаменитой модели приезжают звездные гости. Они выбирают самые невероятные наряды, чтобы поразить друг друга и каждый раз кому-то удается всерьез удивить гостей. В этом году среди знаменитостей на вечеринке Хайди Клум были британский автогонщик Льюис Хэмилтон, актриса Меган Томпсон, писательница Келли Бенсимон, актер Кайл МакЛахлен, актриса Джеки Круз и целый...
СМИ: Дагестанец сменил пол, вышел замуж и был убит через пару дней после свадьбы3Фото

СМИ: Дагестанец сменил пол, вышел замуж и был убит через пару дней после свадьбы

Адам-Раина стал женщиной в сентябре этого года
Павел Воля показал интимное фото с женой Ляйсан Утяшевой18Фото

Павел Воля показал интимное фото с женой Ляйсан Утяшевой

Павел Воля в своем блоге в Instagram заинтриговал подписчиков семейным фото. Супруга Павля Ляйсан стоит, положив голову на плечо мужа. Сам Павел одет в теплый свитер и куртку, а его супруга обнажена. Павел подписал фото, усилив интригу многократно. "Семейные съёмки. Мне было очень холодно, @liasanutiasheva было очень жарко. Всем спасибо за работу! Поскакали дальше", - объяснил Павел странный наряд жены и свой. Милое семейное селфи тут же принялись обсуждать подписчики Павла Воли. "Прямо...
Неизвестный, обливший краской портрет Моторолы в Петербурге, попал на видео4Фото

Неизвестный, обливший краской портрет Моторолы в Петербурге, попал на видео

В ночь на 2 ноября в Металлострое неизвестный мужчина облил краской граффити с портретом ополченца ДНР Арсена Павлова, более известного как Моторола. Информация об инциденте с портретом Моторолы появилась в паблике «Вечерний Металлострой». Акт вандализма попал в объектив камеры видеонаблюдения. На видео видно, как некий мужчина бросает в стену, на которой было размещено граффити, емкости с краской и распыляет баллончики. В результате инцидента оказался облит краской не только портрет Моторолы,...
Активисты требуют запретить показ фильма о Николае II "Матильда"14Фото

Активисты требуют запретить показ фильма о Николае II "Матильда"
1996 год - с мужем37Фото

Как менялась Хиллари Клинтон за последние 20 лет: необычные фото

Хиллари Клинтон отмечает день рождения. Ей исполнилось 69 лет. Многие уверены - юбилей политик отметит уже в статусе президента США. Хиллари Клинтон прошла долгий путь от жены президента до кандидата в руководители государства. Хиллари Клинтон 8 лет занимала пост сенатора от штата Нью-Йорк и 4 года - госсекретаря США. Как менялась Хиллари за эти 20 лет, мы решили проследить по фотографиям.  Примечательно, что в юности, зрелости и сейчас Хиллари носила лишь одну прическу - стрижку, которая...
СМИ: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся23Фото

СМИ: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

Ранее в СМИ уже появлялись новости о том, что Ольга Бузова и Тарасов разводятся. Как выяснялось позднее, поводом для этих сплетен служили мелкие семейные ссоры. И затем следовало опровержение: телеведущая и футболист не собираются расставаться. Вот и на этот раз в Сети обсуждают, разводятся ли Бузова с Тарасовым, или это такой "пиар-ход"? В любом случае, к своей персоне ведущая шоу "Дом-2" смогла привлечь внимание. Совместным фото телеведущая делилась последний раз 10 октября. Тогда Ольга...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

В Ростове умер клоун Олег Попов19Фото

В Ростове умер клоун Олег Попов

Сегодня 00:54 Известный артист скончался на 87-м году жизни

Самое популярное

Беременная Ксения Собчак занимается йогой9Фото
В Ростове умер клоун Олег Попов19Фото

Галереи и видео

Беременная Ксения Собчак занимается йогой9Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама