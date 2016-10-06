Сегодня, 6 октября, Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз живых свиней и свинины из Молдавии. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

Такие меры объясняются вспыхнувшей в стране африканской чумы свиней (АЧС), а также отсутствием у Россельхознадзора информации о принятых молдавской стороной мерах по локализации очагов заболевания.

Помимо живых свиней и свинины под запрет ведомства также попали сырье, готовая продукция, содержащая свинину, охотничьи трофеи, не подвергнутые полной токсидермической обработке, почти все виды кормов и добавок для свиней, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней.

Ограничения распространяются и на транзит живых свиней из Молдавии по территории России.







