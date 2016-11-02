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 Опубликовано : Сегодня 09:42

В России стало меньше антисемитизма

  • Михаил Нешевец

Такие данные дало исследование "Левада-центра"

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«Левада-центр» по заказу Российского еврейского конгресса подготовил масштабное исследование антисемитизма в РФ. Его результаты представлены на проходящей в эти дни в Москве международной конференции.

Один из главных выводов авторов: в общественном мнении евреи перестали быть особой группой, «удобной» для проявления разного рода социальной агрессии, объектом для перекладывания вины за любые негативные события.

Например, если в 1992 году о своём негативном отношении открыто говорили 13%, в 1996-м – 16%, то сейчас только 8%. С тем, что евреи, как правило, хорошие работники, в 1990-м соглашались 43% россиян, а сегодня – 66%. Миролюбивыми евреев 25 лет назад считали 37% опрошенных, а теперь – 63%.  

«Состояние антисемитских убеждений у населения России следует считать «пассивным», – пишут авторы доклада. 

При этом отмечается, что потенциал мобилизации агрессивно настроенных граждан очень невысок, а в перспективе станет ещё ниже. 

Президент Российского еврейского конгресса предпочитает относиться к данным с осторожностью. 

– Это не горячий пирожок, это глубокая научная работа, которую нужно осмыслить и использовать в работе, чтобы избежать антисемитизма в будущем, – сказал Metro Юрий Каннер. – Кстати, эти данные подтверждаются исследованием Антидиффамационной лиги (ADL), которое показывает уровень антисемитизма в нашей стране как один из самых низких в Европе. 

По словам эксперта, многие евреи из бывших стран Советского Союза после распада империи поехали именно в Россию. И если бы не экономические трудности, то к нам могли бы вернуться многие из тех, кто сейчас живёт в  Восточной Европе. 

Цитата

 

Михаил Федотов,  глава Совета по правам человека при президенте РФ (цитата из «Интерфак са»)

«Антисемитизм, на мой взгляд, похож на дурную болезнь, подобную сифилису. И если человек, который страдает этой болезнью, стесняется её, то, к сожалению, нередко мы сталкиваемся с ситуацией, что антисемиты этого не стесняются».

 

                                               Антисемит обойдётся и без евреев

Руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»  Алексей Левинсон

Снижение уровня антисемитизма в России, мне кажется, происходит не потому, что есть какая-то государственная политика по этому поводу, а потому, что нет политики антисемитской.  

С другой стороны, сами евреи стали активнее ассимилироваться, врастать в российское общество, в его культуру. При этом российская культура стала активно включать в себя элементы других культур, в том числе и еврейской. 

Популярную идею о том, что уровень антисемитизма в России снизился, так как в кризисные годы очень многие евреи просто уехали в Израиль, я не разделяю. Когда в 1968 году евреи уехали из Польши, уровень антисемитизма там не снизился. И очень часто самыми ярыми антисемитами оказываются люди, которые за свою жизнь ни одного еврея, что называется, вживую ни разу не видели.

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