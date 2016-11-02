В России стало меньше антисемитизма

«Левада-центр» по заказу Российского еврейского конгресса подготовил масштабное исследование антисемитизма в РФ. Его результаты представлены на проходящей в эти дни в Москве международной конференции.

Один из главных выводов авторов: в общественном мнении евреи перестали быть особой группой, «удобной» для проявления разного рода социальной агрессии, объектом для перекладывания вины за любые негативные события.

Например, если в 1992 году о своём негативном отношении открыто говорили 13%, в 1996-м – 16%, то сейчас только 8%. С тем, что евреи, как правило, хорошие работники, в 1990-м соглашались 43% россиян, а сегодня – 66%. Миролюбивыми евреев 25 лет назад считали 37% опрошенных, а теперь – 63%.

«Состояние антисемитских убеждений у населения России следует считать «пассивным», – пишут авторы доклада.

При этом отмечается, что потенциал мобилизации агрессивно настроенных граждан очень невысок, а в перспективе станет ещё ниже.

Президент Российского еврейского конгресса предпочитает относиться к данным с осторожностью.

– Это не горячий пирожок, это глубокая научная работа, которую нужно осмыслить и использовать в работе, чтобы избежать антисемитизма в будущем, – сказал Metro Юрий Каннер. – Кстати, эти данные подтверждаются исследованием Антидиффамационной лиги (ADL), которое показывает уровень антисемитизма в нашей стране как один из самых низких в Европе.

По словам эксперта, многие евреи из бывших стран Советского Союза после распада империи поехали именно в Россию. И если бы не экономические трудности, то к нам могли бы вернуться многие из тех, кто сейчас живёт в Восточной Европе.