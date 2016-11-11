В России начинают уже привыкать к казакам, патрулирующим улицы городов, но вскоре они могут начать точно также следить за порядком и в Интернете. Лига безопасного интернета и Первый казачий университет заключили соглашение о сотрудничестве, в результате которого в Сети начнут действовать казачьи кибердружины.

Главной целью подобного партнёрства станет совместная борьба с запрещенным контентом в Сети, а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.

–Казаки всегда были не только на страже границ России, но первыми решали самые важные задачи, встававшие перед нашим государством, – заявил Metro директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. –Мы надеемся на серьезное вовлечение казачьей молодежи в дело создания безопасного и экологичного информационного пространства. Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве.

По словам Давыдова, привлечение юных казаков к деятельности "Кибердружины" будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства и в отстаивании национальных интересов в киберпространстве.

–Уже со следующей недели мы начнем работу над созданием казачьей кибердружины. Начнем с пробных мастер-классов наших опытных кибердружинников в Первом казачьем университете, будем рассказывать учащимся об этом движении, о его задачах. В дальнейшем будет подписан протокол с Первым казачьим университетом о создании на его базе кибердружины, – добавил Давыдов.

По словам директора Лиги безопасного Интернета, на сегодняшний день в общероссийскую кибердружину входит порядка 20 тысяч человек. Они представляют 36 регионов России. При обнаружении опасного контента кибердружинники сообщают о нём на "горячие" линии организации и эксперты Лиги эту информацию оценивают. При подтверждении наличия опасной информации владельцам сайта посылают обращения с рекомендацией удалить незаконный контент. Если информация не удаляется, данные об интернет-странице передаются в соответствующие органы власти для дальнейшей блокировки.

Если речь об экстремистской и сепаратистской информации, то заявления идут в Генпрокуратуру, если это пропаганда суицида, то в Роспотребнарзор, в ФСКН поступают заявления о пропаганде наркотиков, а в Роскомнадзор в том случае, если речь о детской порнографии.

К сегодняшнему дню с помощью кибердружинников заблокировано в общей сложности 10000 сайтов с детской порнографией, 3000 сайтов, продающих наркотики, 1000 сайтов с пропагандой суицида, раскрыто 10 дел о серийных педофилах.