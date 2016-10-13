Зеленодольск станет первым безналичным городом в России – здесь за всё можно будет заплатить пластиковой картой. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

Реализацией проекта "Карта жителя Республики Татарстан" занимаются правительство Татарстана, платёжная система Mastercard, Сбербанк и банк "АК Барс".

В рамках инициативы жителям города будут выданы многофункциональные пластиковые карты, которые содержат платёжное, социальное, транспортное приложения и квалифицированную электронную подпись её владельца.

На стартовом этапе карты получат порядка 75 тысяч жителей Зеленодольска. Они будут выдаваться бесплатно и по желанию.

Всего, по информации издания, Сбербанк выдаст такие карты 70% совершеннолетних жителей города, ещё 30% обеспечит банк "АК Барс".

Главные отличия "Карты жителя Республики Татарстан" от обычной кредитной карты:

1) Оформление и выпуск карты занимает менее 10 минут;

2) Сразу при выпуске на карте будет содержаться электронная цифровая подпись;

3) С помощью карты и единой цифровой сети врачи скорой помощи смогут оперативно получить информацию о состоянии здоровья пациента;

4) Так как карта содержит современный чип, её не нужно перевыпускать – все обновления можно записывать на уже находящуюся в обращении карту.

Также важно отметить, что новую карту можно будет использовать практически везде от крупных сетевых магазинов до лавок на продуктовых рынках – 70% торгово-сервисных точек города обеспечены pos-терминалами Сбербанка.