В России появилась страховка для поклонников виртуальной реальности. Её продаёт "АльфаСтрахование". Клиенты, получившие травму во время использования 3D очков, шлемов и иной гарнитуры для проектирования дополненной и виртуальной реальности, смогут получить выплату, предусмотренную полисом. Размер выплаты будет зависеть от степени тяжести увечья, полученного в момент использования соответствующих устройств, говорится в сообщении компании. Сумма варьируется от 4 тыс. рублей до 33 тыс.

– Находясь в виртуальной реальности, человек теряет связь с происходящим вокруг, потеря привычного нам визуального контроля над окружающим пространством может обернуться самыми неожиданными бытовыми травмами, – обосновывает необходимость внедрения услуги Ирина Карнаева, директор департамента страхования имущества физических лиц "АльфаСтрахование".

В страховой перечисляют и основные беды, к которым приводит использование гаджетов для виртуальной реальности. Фанаты новых технологий, отмечают в "АльфаСтраховании", ломают пальцы о мебель, защемляют их дверью, получают ожоги паром и горячими жидкостями, а также гематомы после падения.