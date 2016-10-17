Российское правительство не собирается вводить акциз на сахаросодержащие напитки. Такую точку зрения выразил Алексей Улюкаев, возглавляющий Министерство экономического развития. По его словам, в основных направлениях налоговой политики введения дополнительного налога нет.

Изначально идея обложить дополнительным сбором газировку и напитки с высоким содержанием сахара принадлежала Министерству финансов. В конце августа появилась информация о том, что акциз составит 5 рублей на литр напитка. Это позволило бы, согласно расчётам ведомства, добавить в казну от 25 до 28 млрд рублей ежегодно в течение трёх лет.

– Мы не собираемся его [акциз] вводить, – отметил Улюкаев, отвечая на вопросы журналистов.

Эксперт потребительского рынка Андрей Симанский в разговоре с Metro отметил, что окончательно отметать введение такого акциза не стоит.

– Минфин и Минэкономразвития находятся в постоянном противостоянии, – говорит он. – Минфин пытается найти деньги под те нужды, которые формулируются на высшем уровне, свести бюджет. С другой стороны, сейчас экономический кризис в России идёт на убыль, хотя его острота сохраняется. Введение акциза – дело небыстрое. Возможно, в правительстве хотят посмотреть, как дальше будут развиваться события.