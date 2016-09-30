В России утвердили список значимых для экономики банков. Об этом сообщается на сайте Центробанка. В перечень важнейших попали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие», Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк. Как отмечают в пресс-службе регулятора, на них приходится 60% всех средств, аккумулированных в отечественном банковском секторе. За прошедший год список не изменился.

До этого сообщалось, что за 10 лет Центральный банк отозвал лицензии у 463 кредитных организаций. Наиболее "кризисным" для сектора оказался 2015 год. Тогда в России стало на 93 банка меньше, в 2014-м – на 86. Самыми спокойными в плане отзыва лицензий были 2011 и 2012 года. Результат работы ЦБ – минус 18 и 22 банка соответственно.

Россияне не ожидают потрясений в российском финансовом секторе. Об этом говорят данные опроса, проведённого по заказу регулятора.

– В целом респонденты стали более оптимистичны как в отношении личного материального положения, так и перспектив развития страны на ближайшие год и пять лет. Опрошенные надеются, что в следующем году вырастут производство и уровень жизни и снизится безработица, – заключают в Центробанке.