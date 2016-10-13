В России успешно испытали первые образцы радиоэлектронного оружия. Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя "Объединённой приборостроительной корпорации".

– Уже созданы реальные образцы такого вооружения, и они доказали свою эффективность, – сказал он.

Уникальной особенностью разработки является её возможность выводить из строя технику противника, не прибегая к традиционным средствам поражения. Новое оружие нейтрализует противника с помощью направленной энергии.

– Она совершает непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолётов, беспилотников, и нейтрализует высокоточное оружие, – добавил источник.

Напомним, что образцы радиоэлектронного оружия впервые были представлены в сентябре этого года. Это произошло на показе для военных на полях военно-технического форума Армия-2016.