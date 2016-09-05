5 сентября в Сирии произошла серия из пяти взрывов, которая охватила несколько районов страны. Около 40 человек погибли, ещё 43 получили ранения, сообщает ТАСС.

Первые два взрыва прогремели около 8 утра у города Тартус. Боевик взорвал заминированный автомобиль на шоссе Тартус – Дамаск, второй террорист привёл в действие пояс смертника, когда на месте первого взрыва собрались спасатели и местные жители.

Мощный взрыв прогремел также в квартале Эз-Захра на западе Хомса, ещё один – на оживлённой площади Даввар-Муршо в Хасеке, где смертник подорвал себя на мотоцикле в толпе людей.

Ответственность за все взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).