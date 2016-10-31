Самолет авиакомпании "Аэрофлот" сел в Пулково со второй попытки вечером 31 октября.

Как пишет "Фонтанка", воздушное судно, совершавшее рейс SU-024 сообщением "Москва–Петербург", при посадке неожиданно ушел на второй круг, когда до посадочной полосы оставалось всего несколько сотен метров.

Самолет вылетел из Шереметьево в 18.26 и должен был приземлиться в Пулково в 19.10. Однако фактически борт сел в 19.46.

Самолет "Аэрофлота" уходил на второй круг по команде диспетчера аэродромного контрольно-диспетчерского пункта, сообщили изданию в "Воздушных воротах Северной столицы". Приземление прошло в штатном режиме.

Сегодня из-за погодных условий в Москве, отмечает издание, отправление части рейсов до Петербурга было перенесено. Из-за дополнительной антиобледенительной обработки самолет авиакомпании Utair до Петербурга с вылетом в 19.00 еще в 20.00 находился в столичном аэропорту "Внуково".