В аэропорту Пулково в Петербурге 5 октября ранним утром проверяли бесхозные вещи. Как сообщили Metro в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, около 7 часов утра в здании Централизованного пассажирского терминала аэропорта Пулково сотрудниками транспортной полиции была обнаружена бесхозная сумка.

- Стражами порядка в целях обеспечения безопасности и правопорядка на месте происшествия организовано оцепление. Проведены проверочные мероприятия по обследованию подозрительного предмета с привлечением кинологов со служебными собаками, - сообщили Metro в ведомстве.

Стало известно, что сумка была кем-то забыта у выходов на посадку внутренних рейсов.

В результате проверки, которая закончилась в 07:50, опасных предметов не обнаружено.

Из-за бесхозной сумки рейсы в Пулково задерживать не стали. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.