В Варшаве состоялся чемпионат по фрисби для собак. Хозяева и их питомцы закручивали диски и виртуозно ловили их. Причём порой хозяева делали трюки не менее диковинные, чем их четвероногие друзья.

Как сообщает агентство "Франс пресс", соревнования состоялись 4 сентября.

Дог-фрисби является довольно популярным видом спорта для собак и их хозяев. Этот вид спорта стал развиваться параллельно со стандартным фрисби. Обычно в состязании принимает участие хозяин со своей собакой.

Спорт получил распространение в 70-е годы.

Впервые собака поймала летающий диск на стадионе в Лос-Анджелесе, где проходил бейсбольный матч. 19-летний студент Алекс Стайн из Огайо и его собака поразили толпу виртуозной игрой. Как выяснилось позже, собака пересекала поле со скоростью более 50 километров в час и перехватывала диск на высоте до трёх метров.