Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в детском лагере, расположенном в подмосковной Дубне, в ходе которого был обнаружен цех по производству поддельной водки, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования. Масштабные запасы контрафакта располагались в бывшей столовой оздоровительного лагеря.

"В ходе проверки помещений оздоровительного лагеря "Дубна" в д. Трёхселище в бывшей столовой лагеря установлено производство и оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также производство и оборот алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками (ФСМ)", - сообщило ведомство.

В ходе обысков была найдена кустарная линия розлива для производства алкогольной продукции, около 10 тысяч бутылок поддельной водки, 2500 литров спиртосодержащей жидкости, а также 95 тысяч поддельных марок. Весь обнаруженный алкоголь был изъят и арестован. Управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит расследование данного происшествия.