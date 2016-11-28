Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства гибели двоих взрослых и ребёнка в одной из квартир в подмосковных Химках.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области, 28 ноября 2016 года в правоохранительные органы города Химки поступила информация о том, что после тушения пожара в одной из квартир дома на улице Совхозной обнаружены тела 44-летней семейной пары и их четырёхлетнего ребенка.

По факту обнаружения трупов проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.