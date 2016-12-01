С 1 декабря на остановках общественного транспорта Выборгского, Калининского и Приморского районов Петербурга появились еще 80 информационных табло. Они были установлены по зказу СПб ГКУ «Организатор перевозок» продолжает реализацию программы по предоставлению услуги информирования пассажиров о движении городского наземного транспорта. Каждое такое табло включает в себя солнечную батарею, аккумулятор, электромеханическое трёхстрочное табло, радиоприёмное устройство.

Каждое табло не требуют подключения к внешним источникам питания, что сокращает трудовые и финансовые затраты на проектирование, согласование и подключение табло. Объём аккумулятора даёт возможность табло на протяжении нескольких недель работать без подзарядки от солнечной панели, что важно в условиях петербургской погоды.

Напомним, первые информационные табло на петербургских остановках появились в ноябре 2015 года. Они установлены в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах. В феврале 2016 года были установлены 18 табло в Выборгском и Калининском районах.