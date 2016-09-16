Погода в Петербурге повернула на осень. В городе началось заметное похолодание. Уже днем в пятницу, 16 сентября, в городе заметно прохладнее - всего +14 градусов.

В ближайшие выходные температура воздуха еще понизится. По прогнозам синоптиков, в городе будет днем +12-14, утром и ночью - всего 6-8 тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. Облачно с прояснениями, без осадков.

Рабочая неделя начнется с прохлады - днем всего +12, но также без дождей, а вот к середине недели поднимется ветер и немного потеплеет - до +16 в дневные часы.

По предварительным прогнозам синоптиков, в Петербурге в сентябре еще может вернуться почти летнее тепло - на несколько дней столбики термометров поднимутся до +18.