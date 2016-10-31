Оперативники уголовного розыска и районной полиции задержали мужчину, совершившего разбой в центре по услугам предоставления квестов в Александровском парке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Вечером 23 октября преступник в маске ворвался в помещение квест-центра и, угрожая ножом двум девушкам-администраторам, заставил их открыть кассу и сейф. Мужчина похитил недельную выручку в размере 150 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в грабеже. Им оказался 34-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Похищенные деньги были изъяты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.