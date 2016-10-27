Полицейские раскрыли дерзкий квартирный грабеж на проспекте Непокоренных, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

24 октября два молодых человека вломились в квартиру 41-летнего петербуржца в одном из домов на проспекте Непокоренных. Прыснув в лицо хозяина из баллончика, злоумышленники отобрали у него имущество и скрылись с места преступления.

Грабители похитили 2 ноутбука "Apple" с коробками и 2 телефона "iPhone", а также 2 бутылки коньяка, часы и 3 пары очков. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Кроме того, преступники забрали у хозяина квартиры банковскую карту и сняли с нее 9 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли злоумышленников, ограбивших квартиру на Непокоренных, через несколько дней. Дерзкими грабителями оказались молодые петербуржцы 26 и 24 лет. Известно, что один из злоумышленников работает администратором в коммерческой фирме. Второй является безработным.

Похищенные вещи грабители сдали в ломбард.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).