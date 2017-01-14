Ограничение движения по набережной Обводного канала в тоннеле под Московским проспектом было снято около 13 часов 14 января.

До этого момента с раннего утра движение было перекрыто. Причиной тому стало серьёзное ДТП, произошедшее ранним утром 14 января. Об этом в социальной сети сообщают очевидцы.

В 7:40 в тоннеле столкнулись четыре автомобиля: "ГАЗель", Mercedes, Suzuki и снегоуборочная машина. "Сузуки" cмял ковшом снегоуборщик.

В 7:55 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о серьезном ДТП на набережной Обводного канала в районе дома 129.

По предварительным данным, погибла пожилая женщина, с травмами средней степени тяжести госпитализирован трехлетний ребенок.

Однако по другим данным СМИ, погибших больше - две женщины, 1949 и 1984 года рождения. Трёхлетний ребёнок, также сообщает СМИ, выжил - его спасло детское кресло. Он доставлен в детскую городскую больницу им. Раухфуса. Остальным участникам аварии медицинская помощь была оказана на месте.

В ликвидации последствий ДТП участвовало 9 человек. Спасателям, которых вызвали очевидцы, пришлось доставать пострадавших при помощи гидравлического инструмента - автомобили были сжаты от сильных ударов.