В Смольном решили предоставить земельные участки под строительство двух церквей. Такое решение было принято в ходе заседания городского правительства. На Шафировском проспекте в Красногвардейском районе (участок в 68 тысяч квадратных метров) будет построен приход святых апостолов Петра и Павла, а на проспекте Непокоренных в Калининском районе - приход храма Воскресения Христова, он займет площадь в 7 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что участки под строительство церквей предоставляются на десятилетний срок. Такая отсрочка связана с тем, что религиозные учреждения будут построены не на бюджетные средства, а на пожертвования.

"Яблочник" Александр Кобринский рассказал METRO, что, по его мнению, участки столь большой площади можно было использовать более конструктивно.

"Религия в нашей стране, как известно, не может быть государственной. Но у нас, к сожалению, конституционные положения давно уже остались только на бумаге, поэтому такое и происходит. Меня эта ситуация удивляет еще и потому, что у нас в городе существует большое количество недостроенных церквей. Например, когда я езжу к своим родителям, то на углу Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы вижу долгострой - огромнейшую церковь, которую пытаются возвести уже очень долгое время. Но вместо того, чтобы закончить то, что они уже начинали строить, власти считают нужным начинать строить новые. На мой взгляд, это несколько странно. С другой стороны, эти храмы, насколько я понимаю, будут строиться не за счет города, а на деньги конфессии, Русской православной церкви, так что это их дело. Но большой вопрос в выделении земель - нужны ли под церкви огромные площади. Я в этом сомневаюсь, - сообщил Александр Кобринский.

В Санкт-Петербурге на данный момент 268 религиозных учреждений. Большинство из них принадлежит РПЦ - 131.