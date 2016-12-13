Полиция Кировского района разыскивает злоумышленника, похитившего украшения из ювелирного салона через дыру в полу.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу, в ночь на 12 декабря вор, личность которого пока не установлена, проломил потолок подвала в доме №76 на проспекте Ветеранов. Таким образом преступник проник в расположенное над ним хранилище ювелирного магазина.

Сейф с украшениями не был закрыт. Злоумышленник забрал из него ювелирные изделия и скрылся с места происшествия.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства.