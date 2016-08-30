Как сообщают очевидцы в социальных сетях, утром на 12-13-й линии Васильевского острова дерево упало прямо на припаркованный внедорожник.

Бригады садово-паркового хозяйства сейчас распиливают ствол ясеня и убирают его с проезжей части.

Еще один случай падения зафиксирован на Среднем проспекта Васильевского острова рядом с домом №51, где расположен детский садик.

Третье дерево за день также приземлилось во дворе детского сада №44 на проспекте Просвещения. Могучий ствол сломал забор и мешает теперь движению по тротуару.

Напомним, по прогнозам МЧС во вторник, 30 августа, сильный ветер, ливни и грозы еще погостят в Петербурге. Погода ненадолго может наладится лишь к 1 сентября.