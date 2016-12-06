Во вторник, 6 декабря, в Петербурге ожидается морозная солнечная погода. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров опустятся до отметки в -6-8 градусов, небо очистится от облаков, будет светить солнце, но ветер останется весьма свежим - до 10 м/с. Атмосферное давление высокое - 768 мм рт столба.

Но зимняя погода продержится в Петербурге недолго. К утру 7 декабря в городе усилится ветер и начнется потепление. Днем в среду в городе будет около 0 градусов, ветер усилится до 15 м/с, возможен дождь со снегом.

Такой характер погоды сохранится в Петербурге до выходных. В четверг и пятницу - 0+1, пройдет снег - временами с дождем.

В субботу и воскресенье в Петербурге вновь похолодает до -8-10 градусов. На этот раз зима уже подольше задержится в городе - до конца декабря оттепели не ожидается.