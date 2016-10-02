Информация о происшествии появилась в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" 2 октября в 0.57.

На ул. Сизова у дома №20 к2 подожгли машину "коктейлем Молотова", сообщили очевидцы, уточнив, что пострадал также стоящий рядом автомобиль марки "Санг Йонг".

Жители соседних домов были шокированы взрывом под окнами.

- Только вот не было перед ним пожара. Пожар начался только после взрыва. Мимо, кстати, именно в этом момент проезжала машина. Повезло людям, что их не задело, - делятся впечатлениями пользователи соцсети.

Кроме того, один из очевидцев уточнил, что бутылку в машину кинул парень в джинсах и черной кофте с капюшоном. Совершив бросок, он тут же скрылся с места происшествия.

Как сообщили позже в пресс-службе МЧС, в автомобиле марки "Альфа Ромео" сгорели сгораемые части, в стоящем рядом автомобиле марки "Санг Йонг Кайрон" выгорел моторный отсек.

Пока сведений о пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 9 человек и 2 единицы техники МЧС.