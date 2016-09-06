В Петербурге погода начинается портиться. С предупреждением о ненастье обращаются к горожанам спасатели МЧС.

"Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС днем 7 и ночью 8 сентября в прибрежных районах порывы западного ветра до 12-15 м/с", - говорится в сообщении МЧС.

7 сентября днем в Петербурге возможны ливневые дожди, кратковременные, но сильные. Температура воздуха +16-18 градусов.

В четверг в городе обойдется без осадков, но станет еще прохладнее. К выходным в Петербурге столбики термометров в дневные часы могут опуститься до отметки в +12-15 градусов. Ветер утихнет, дожди маловероятны.