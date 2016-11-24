Этот маршрут на днях получил Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года» – 2016. Его создатели – компания «Друзья» и Туристическо-информационный центр Петербурга.

Телесериал «Война и мир» создан компанией ВВС. Действие начинается на набережной Мойки, откуда Пьер Безухов направляется в салон Шерер. Сцена первого бала Наташи Ростовой снималась в Екатерининском дворце, а природные декорации Александровского парка в Царском Селе стали местом свиданий Наташи и князя Андрея.

– Туристы также посещают Успенскую церковь на набережной Лейтенанта Шмидта, где снимали венчание Пьера и Элен, усадьбу Рождествено – там жила семья Ростовых, – рассказал Metro один из разработчиков маршрута Николай Лихачев. – Показываем Гатчинский дворец, там на время съёмок поселились и Пьер Безухов, и семья Волконских. Когда разрабатывали маршрут, по пути случайно заехали в дом станционного смотрителя в Выре, познакомились с выставкой гужевого транспорта и узнали, что некоторые экспонаты попали в сериал! Поэтому Выру тоже включили в программу.

По словам разработчиков, с нового года эти экскурсии будут проводиться регулярно, рассчитаны они на старшеклассников, которые по школьной программе проходят роман «Война и мир».