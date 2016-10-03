Ухудшение погоды в Петербурге прогнозируют метеорологи. Ненастье ждут и в Ленобласти.

Во вторик, 4 октября, в регионе изменится погода - усилится ветер и пойдут дожди.

"Согласно ежедневному прогнозу по Ленобласти ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 4 и 5 октября местами по области ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС региона.

В Петербурге порывы северо-восточного ветра составят 14-16 м/с. Местами 4 октября пройдут кратковременные ливни. Температура воздуха в северной столице опустится до +7-9 градусов в дневные часы, в Ленобласти по ночам возможны заморозки.

Сильный ветер в Петербурге будет дуть несколько дней, ожидается переменная облачность, без осадков. К выходным похолодает до +6.