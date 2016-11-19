Полиция Петербурга разыскивает преступника, который 18 ноября ограбил микрофинансовую организацию в Невском районе города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, нападение на офис микрофинансовой организации произошло около 17.30. Неизвестный мужчина вошел в помещение одной из организаций, выдающих финансовые займы и направил на 32-летнего администратора офиса пистолет.

Из незакрытого кассового аппарата злоумышленник похитил 90 тысяч рублей, а также отнял мобильный телефон у администратора.

Вместе с похищенным грабитель скрылся с места преступления.

На данный момент по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.