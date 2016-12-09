10 и 11 декабря в торгово-выставочном комплексе «Интерио» состоится четвертый благотворительный фестиваль для всей семьи «Строим Легкую страну». За развлекательную программу отвечают герои любимого мультсериала «Летающие звери», а за строительство большого Рождественского города-сказки из картона и бумаги – все желающие!

- Опытные архитекторы и настоящие дизайнеры помогут детям и взрослым создать зимние улицы, заснеженные парки, нарядные картонные елки и развернуть глобальную новогоднюю стройку, - рассказали Metro организаторы фестиваля, - В Рождественском городе появятся скандинавские домики, якутские юрты, русские избы, деревни викингов и снежные иглу, а также зимние жилища волшебных существ – фантазии и воображению будет, где разгуляться. «Гвоздем» архитектурной части праздника станет строительство главного Ледяного замка из снежных кубов.

Также всех гостей семейного фестиваля ждут новогодние спектакли, мастер-классы от «Летающих зверей» и увлекательная интерактивная программа, рассчитанная даже на самых маленьких гостей.

- А еще – большой каток, где можно будет кататься на роликах, массовая снежная битва, в которой, непременно, победит дружба, ледяные лабиринты и соревнования на самодельных снегоходах! На Рождественской ферме каждый сможет создать и приручить лесного жителя. В Новогодней костюмерной папы станут деда морозами, создав себе бороду на любой вкус и размер, дети перевоплотятся в сказочных существ, а мамы в рождественских фей. А на Фабрике эльфов можно потрудиться на славу, создавая новогодние игрушки и подарки, - сообщили организаторы.

Кроме этого, на празднике будет работать рождественская ярмарка с теплыми подарками, сделанными вручную, а также вкусный базар, где можно будет подкрепиться венскими вафлями и выпить горячий какао.

В стоимость билета входят не только все активности и мероприятия фестиваля, но и необходимые материалы для строительства Рождественского города: емкости для краски, кисточки, карандаши, хомуты, листы картона и картонные коробки. Все вырученные во время фестиваля средства пойдут на благотворительные цели – в фонд AdVita.