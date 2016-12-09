10 и 11 декабря в торгово-выставочном комплексе «Интерио» состоится четвертый благотворительный фестиваль для всей семьи «Строим Легкую страну». За развлекательную программу отвечают герои любимого мультсериала «Летающие звери», а за строительство большого Рождественского города-сказки из картона и бумаги – все желающие!
- Опытные архитекторы и настоящие дизайнеры помогут детям и взрослым создать зимние улицы, заснеженные парки, нарядные картонные елки и развернуть глобальную новогоднюю стройку, - рассказали Metro организаторы фестиваля, - В Рождественском городе появятся скандинавские домики, якутские юрты, русские избы, деревни викингов и снежные иглу, а также зимние жилища волшебных существ – фантазии и воображению будет, где разгуляться. «Гвоздем» архитектурной части праздника станет строительство главного Ледяного замка из снежных кубов.
Также всех гостей семейного фестиваля ждут новогодние спектакли, мастер-классы от «Летающих зверей» и увлекательная интерактивная программа, рассчитанная даже на самых маленьких гостей.
- А еще – большой каток, где можно будет кататься на роликах, массовая снежная битва, в которой, непременно, победит дружба, ледяные лабиринты и соревнования на самодельных снегоходах! На Рождественской ферме каждый сможет создать и приручить лесного жителя. В Новогодней костюмерной папы станут деда морозами, создав себе бороду на любой вкус и размер, дети перевоплотятся в сказочных существ, а мамы в рождественских фей. А на Фабрике эльфов можно потрудиться на славу, создавая новогодние игрушки и подарки, - сообщили организаторы.
Кроме этого, на празднике будет работать рождественская ярмарка с теплыми подарками, сделанными вручную, а также вкусный базар, где можно будет подкрепиться венскими вафлями и выпить горячий какао.
В стоимость билета входят не только все активности и мероприятия фестиваля, но и необходимые материалы для строительства Рождественского города: емкости для краски, кисточки, карандаши, хомуты, листы картона и картонные коробки. Все вырученные во время фестиваля средства пойдут на благотворительные цели – в фонд AdVita.
10 декабря:
Non-stop:
Мастер-классы и показательные выступления на рождественском катке (роликовые коньки предоставляются деткам, взрослым жедательно брать с собой)
Изготовление костюмов от Театра бумаги
Создание масок от "Куки-Нуки"
Создание елочных игрушек от Вместе
Создание новогодних гномиков от BIANKI
Мастер-классы от Архитектурной школы "ЭТАЖ"
Мастерская по созданию зимних саней
Рождественская ферма, где каждый сможет создать и приручить лесного жителя: оленя, кролика, медвежонка
Новогодняя костюмерная, где папы смогут стать деда морозами, создав себе бороду на любой вкус и размер, дети перевоплотятся в сказочных существ, а мамы в сказочных рождественских фей
А главное – большая стройка Рождественского города сказки.
Расписание:
14:00 - театр "Та еще теплота"
13:00 - 14:00 - концерт для детей от Море звуков
15:30 - Научное шоу от компании "Умные Квесты Кидрум"
13:00, 15:00 - Лекции от Архитектурной школы "ЭТАЖ"
Программа на 11 декабря:
Non-stop:
Мастер-классы и показательные выступления на рождественском катке (роликовые коньки предоставляются деткам, взрослым жедательно брать с собой)
Изготовление костюмов от Театра бумаги
Создание новогодних гномиков от BIANKI
Мастерская по созданию зимних саней
Рождественская ферма, где каждый сможет создать и приручить лесного жителя: оленя, кролика, медвежонка
Новогодняя костюмерная, где папы смогут стать деда морозами, создав себе бороду на любой вкус и размер, дети перевоплотятся в сказочных существ, а мамы в сказочных рождественских фей!
А главное – большая стройка Рождественского города-сказки
Расписание:
16:30 - Модный показ от Театра Бумаги
14:00 - театр "Та еще теплота"
17:00 - ВИА "Борода"
16:00 - Сказка за сказкой. Спектакль для детей "Снежинка и Снежок"
ТВК "Интерио", Полевая Сабировская ул., 54 А
10 и 11 декабря с 12:00 до 19:00 часов
Билеты: https://spb.ponominalu.ru/event/stroim-legkuyu-stranu
Или на входе на фестиваль.
300 р. – 1 человек,
500 р. – 2 человека,
700 р. – 3-4 человека
Дети до трех лет (включительно) посещают фестиваль бесплатно.
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