В Петербурге 15 сентября пройдет Электротехнический форум ЭТМ, который соберет более 75 ведущих производителей отрасли.

Крупнейшее мероприятие для профессионалов рынка электротехники Северо-Запада состоится в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM.

Форум в Санкт-Петербурге приурочен к 25-летию компании ЭТМ и станет символом новейших разработок и достижений компании и ее партнеров.

Участие в форуме подтвердило рекордное количество компаний – более 75 отечественных и зарубежных производителей электротехнического оборудования, в том числе серьёзные игроки рынка как Schneider Electric, Siemens, Philips, Bosch, ABB, Navigator, Devi, DKC, EKF, Galad, Hensel+Mennekes, IEK, Jazzway, Legrand, Light Audio Design, Meka, NLCO (ООО «Новый Свет»), Osram, «Световые Технологии» и многие другие.

Они представят свои последние разработки и эффективные решения в области электротехники.

Впервые в рамках Электротехнического форума ЭТМ пройдет конференция для представителей различных профильных предприятий - производителей электротехнического оборудования.

На Форуме поднимут вопросы энергоснабжения и повышения энергоэффективности, обсудят тенденции рынка, развитие импортозамещения и усовершенствование современных бизнес-процессов на предприятии.

Подробная программа мероприятия и регистрация:

Надо отметить, что на Электротехническом форуме ЭТМ уделяется много внимания современным информационным технологиям, повышающим эффективность бизнес-процессов. В частности, гостям мероприятия будет представлен уникальный информационный сервис электротехнического рынка ЭТМ iPro. Он был создан совместно с производителями электротехнической продукции. Каждый желающий может на форуме зарегистрироваться в системе, пройти обучение и задать вопросы разработчикам сервиса.

Отметим, что организаторы форума не только запланировали насыщенную деловую программу, но и предусмотрели немало возможностей для неформального общения и развлечения посетителей.

Так, во время церемонии открытия гостей форума ждёт яркое танцевальное шоу с элементами светового дизайна. Гостей в течение всего дня будет сопровождать дружелюбный робот Айпроша – любимец всех посетителей предыдущих форумов.

Посетители смогут также запечатлеть себя в оригинальной фотозоне и порадовать себя самодельным памятным сувениром, изготовленным во время интерактивного мастер-класса.

Участие в форуме бесплатное при условии регистрации на сайте www.electricforum.ru