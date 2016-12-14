Небольшое потепление прогнозируют синоптики в Петербурге. Днем 14 декабря в городе будет до -3 градусов, облачно, без осадков, ветер умеренный - 8 м/с.

К утру четверга в Петербурге потеплеет. Днем 15 декабря в городе ожидается около 0 градусов и пойдет сильный снег. Осадки прекратятся лишь в ночь на пятницу.

16 декабря ожидается около 0, высокое давление - 768 мм рт столба, преимущественно без осадков.

По предварительным прогнозам, в выходные 17 и 18 декабря в Петербурге усилится ветер - до 13 м/с, пройдет дождь со снегом, потеплеет до +2.

На предпоследней неделе года погода в Петербурге вновь будет неустойчивой - "плюс" сменится "минусом" и наоборот.

Заметное похолодание и настоящая зима вернутся в город лишь в конце декабря - к новогодним праздникам.