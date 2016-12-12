В Петербурге морозная погода сохранится в течение нескольких дней, а затем вновь вероятна оттепель.

В понедельник, 12 декабря, в Петербурге ожидается до - 7 градусов, во второй половине дня на город обрушится снегопад. По данным синоптиков, снег прекратится к ночи, и во вторник осадков не ожидается. 13 декабря в Петербурге будет до -10 мороза, переменная облачность, ветер слабый.

Во второй половине недели в город придет потепление. В среду днем до -2 градусов, в четверг, 14 декабря, утром -7, а к вечеру может потеплеть до 0 градусов. Вновь пойдет снег и усилится ветер.

Конец недели в Петербурге будет относительно теплым - от -1 до +1 градусов, временами осадки в виде мокрого снега и дождя.