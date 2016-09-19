В Петербурге в ближайшие дни ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до отметки в 11-13 градусов тепла в дневные часы, ночью - до +6-8. В первой половине недели осадки маловероятны - днем временами будет выглядывать солнце, но усилится ветер - до 11 м/с.

Вторая половина недели ожидается более ненастной и прохладной. К выходным в Петербурге днем похолодает до +10-12, возможны ливневые дожди, сильный ветер. Атмосферное давление будет падать.

В Ленобласти 20-22 сентября и вовсе ожидаются заморозки.

- В ночные часы 20-22 сентября при прояснениях местами по Ленобласти ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.