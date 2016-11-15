В Петербурге открывается новая сеть общепита – Street Beef Burgers, которая станет ребрендингом BB&Burgers. Первое заведение сменит вывеску на Невском проспекте, 126, сообщили в JLL, консалтинговой компании, выступающей консультантом по недвижимости проекта. Также под новым именем появится фудтрак на набережной Мартынова. Второй ресторан Street Beef Burgers начнёт работу в декабре по адресу: Невский проспект, 27.

Формат заведений кроме бургеров включает в себя сэндвичи, картошку с различными топингами, авторские десерты, домашние лимонады и алкогольную карту.

Доминик Шпота, соучредитель и генеральный директор Street Beef Burgers, отмечает, что питерский ресторан решил уйти от московской франшизы и перезапустить себя в виде сети с адаптированным меню. По словам Шпоты, в кризис классические рестораны уступают место более востребованному формату – стритфуду.



Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге, объясняет, что развитие стритфуда в городе во многом связано с ростом турпотока в Северную столицу из-за рубежа. Это небольшие помещения, основные улицы города, молодёжная аудитория.

