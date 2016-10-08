9 октября 2016 года в Краснодаре состоится матч между сборными России и Коста-Рики. Несмотря на то, что поединок носит товарищеский характер, все билеты на него уже распроданы. Об этом в пятницу сообщает официальный сайт ФК "Краснодар" со ссылкой на данные Российского футбольного союза (РФС). Между тем, на сайте самой организации говорится, что билеты всё ещё есть. – Продолжается продажа билетов на контрольный матч между национальными сборными России и Коста-Рики, – говорится в сообщении от 7...