На пересечении улиц Рентгена и Льва Толстого, у здания Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова, накануне открыли памятник выдающемуся хирургу, академику Фёдору Григорьевичу Углову.
Скульптурная композиция представляет собой собирательный образ врача, склонившегося над пациентом. На пьедестале начертаны слова академика Углова: «Труд врача – в высшей степени гуманен и благороден».
Авторство проекта скульптурной композиции принадлежит одному из бывших пациентов академика, народному художнику России Анатолию Дёме, сообщает пресс-служба Смольного.
Углов имел самую продолжительную хирургическую практику и был занесен в книгу рекордов Гиннесса, изобрел искусственный клапан для сердца и способ его установки, первым сделал сложнейшие операции в области пульмонологии.