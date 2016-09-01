Специальное образовательное учреждение, полностью приспособленное под потребности детей с аутизмом, появилось на базе школы №755 на 7-й линии Васильевского острова.

В наступившем учебном году педагоги и воспитатели будут работать с детьми с 1 по 6 классы. В центре также открыты дошкольные группы.

К 1 сентября в здании был завершен капитальный ремонт первых двух этажей. В следующем году, когда школу полностью восстановят, там смогут заниматься также ученики старших классов.

На торжественную линейку, посвященную Дню Знаний, в Центр приехал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.Глава города поздравил с 1 сентября учителей и их воспитанников, поблагодарил педагогов за труд и пожелал успехов в работе.

– Средства, выделенные из городского бюджета, потрачены на очень важное дело, – заявил губернатор. – Это огромное событие для Санкт-Петербурга. Уверен, наше начинание очень скоро поддержат и в других регионах.

Полтавченко подчеркнул, что до недавнего времени обучение детей, страдающих аутизмом, ложилось, в основном, на плечи их родителей, получить полноценное общее образование для ребят с таким диагнозом было проблемой.

Напомним, аутизм – это расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга. Оно характеризуется выраженным дефицитом общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями.